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СМИ сообщили об ударе беспилотников по базе ЧВК "Вагнера" в Ливии

Фото: СМИ сообщили об ударе беспилотников по базе ЧВК "Вагнера" в Ливии (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Беспилотники неизвестного происхождения нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, вероятно, находились наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AfricaRadio.

В частности, и

Об ударе дронов по базе ЧВК сообщил также Arabi21 со ссылкой на источник в Минобороны Ливии. Собеседник издания рассказал, что речь идет о купленных в Турции аппаратах Bayraktar Akıncı, они принадлежат властям Ливии.

ЧВК "Вагнера" в Ливии

Наемники ЧВК "Вагнера" принимали участие в боевых действиях на территории Ливии с 2018 года.

В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера".

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ЧВК Вагнера