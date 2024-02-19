СМИ сообщили, что Украина может получить F-16 в июне. Что говорят в Воздушных силах

"Единственное, что могу подтвердить, что действительно есть план действий, он происходит. Самолеты готовы передать наши партнеры Украине. Те страны, которые согласились на это. Безусловно, там не только речь о передаче идет, но и о дальнейшем обслуживании самолетов, финансировании этого процесса, модернизация F-16. Потому что самолет, как бы не было, он постоянно и ремонтируется, и модернизируется. Те страны, которые нам передают самолеты, безусловно также способствуют и в подготовке пилотов. Обучении инженеров, офицеров, наземного персонала и других. Потому что оплачивать обучение тоже нужно", - сказал он.

Поэтому, по словам спикера, и создана авиационная коалиция из многих стран, которые помогают все эти процессы делать одновременно.

"Если бы в какой-то момент, уже в ближайшее время хотелось бы сказать тот срок, когда уже появятся первые F-16 в небе и помогут нам отогнать оккупанта подальше от границ", - добавил Игнат.

Готова ли инфрактруктура?

Комментируя готовность инфраструктуры для получения истребителей, уже в июне спикер отметил, что "инфраструктура и ее готовность - это очень понятие непростое".

"Поэтому чтобы подготовить капитально, пожалуй, нужно годы. Идеально сегодня вообще было бы под землю спрятать как это Иран делает и все, чистый покой иметь. Чтобы построить такие железобетонные хранилища, которые противостояли бы баллистическим ракетам. Вы видите какие воронки после баллистики образуются, и здесь нужно самолеты действительно защищать. Ну, во-первых, пассивная оборона - это хранилища, инфраструктура. Второе - инфраструктура должна быть защищена средствами ПВО. И против баллистики, и против крылатых ракет и дронов. Поэтому это все происходит в комплексе", - объяснил он.

Игнат добавил, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

"Адаптация - это то, что позволит ему выполнять задачи из наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах. Поэтому действительно о сроках (получение F-16 - ред.) не будем говорить. Вопрос в том, что нам как можно скорее нужен этот самолет", - подчеркнул военный.

F-16 для Украины

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

Днем ранее, 17 февраля, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.

В октябре 2023 года в Воздушных силах высказывали надежду, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны. Такое же мнение высказывал и глава ГУР Кирилл Буданов.