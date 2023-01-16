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Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны: список

Фото: украинский воин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня же НАТО посылает все больше летального оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными и не могли быть независимо проверены изданием. Они включают обещанное, однако еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.

Танки

  • 410 танков советских времен, которые были переданы членами НАТО странами бывшего коммунистического блока;
  • Британия обещала прислать танки Challenger 2. Согласно данным СМИ, 12 единиц будут отправлены по меньшей мере двумя партиями, хотя правительство страны до сих пор не подтвердило их количество;
  • Польша обещала "роту" танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;
  • США и Германия до сих пор решают, могут ли они также прислать боевые танки;
  • во время заседания "Рамштайн" западные представители, вероятно, будут обсуждать отправку большего количества танков в Украину.

Бронетехника/БМП

  • 300 единиц, в том же числе 250 БМП советского производства из бывших коммунистических стран;
  • на прошлой неделе Франция объявила о том, что она передаст неопределенное количество колесных танковых эсминцев AMX-10RC;
  • США и Германия заявили, что передадут 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder соответственно;

Бронетранспортеры

  • 1100 единиц, в том же числе 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117;
  • более 160 бронетранспортеров М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании;
  • несколько сотен машин, в том же числе бронированные медицинские центры.

Противоминные бронетранспортеры с защитой от засад (MRAP)

  • около 925, в том же числе 440 американских M1224 MaxxPros;
  • 90 австралийских Bushmasters, несколько британских Wolfhounds и Mastiffs.

Пехотные мобильные машины

  • более 1 540 единиц, в том же числе 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства, или Humvees.

Артиллерия

  • 300 буксируемых гаубиц, среди которых более 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;
  • более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 - на заказ. Среди них более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 - из Польши, Германии, США и других стран;

РСЗО

  • 95 единиц;
  • 38 HIMARS;
  • более 40 122-мм РСЗО советских времен из Польши и Чехии.

ПВО

  • 37 немецких самоходных танков Gepard;
  • 8 ракетных батарей NASAMS американского производства;
  • 1 американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;
  • 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;
  • 6 ракетных комплексов Stormer HVM из Великобритании;
  • несколько зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшие недели Британия направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.

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