СМИ пишут, что Киев предлагает саммит в Риме на фоне похорон Папы: что говорят у Зеленского

Что известно о "предложении по саммиту"

Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, La Reppublica пишет, что Украина через дипломатические каналы обратилась к Италии и другим европейским партнерам обратились с просьбой организовать более широкий саммит по Украине.

Мол, речь идет не просто двусторонний саммит в Трамп-Зеленский, а в формате "Квинт" - в который входили бы США, Италия, Франция, Великобритания и, вероятно, Германия.

Издание пишет, что немецкое правительство подтвердило, что Олаф Шольц, который посетит похороны Папы Римского Франциска, может провести ряд двусторонних переговоров в Риме.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп прибудет в Рим 25 апреля вечером, чтобы посетить прощание с понтификом, которое запланировано 26 апреля в 10:00 утра по местному времени.

И хотя Белый дом до сих пор не обнародовал официальный перечень двусторонних встреч Трампа, дипломатические источники рассказали La Reppublica о подготовке по меньшей мере трех таких переговоров. Одна - с самим Зеленским, а другие - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Указано, что эти встречи могут состояться сразу после церемонии прощания с Папой. Согласно правительственным источникам в Риме, также обсуждается возможная встреча Трампа с президентом Италии Серджо Матареллой и премьером страны Джорджией Мелони. Однако официальных подтверждений пока нет.

Италия скептически относится к идее

Что касается идеи Украины организовать саммит, источник также сказал La Reppublica, что перспектива проведения расширенного саммита вызывает сомнения у некоторых стран, в частности Италии.

Премьер Италии и министр иностранных дел Антонио Таяни ранее выразили осторожность относительно целесообразности проведения встречи именно в день похорон понтифика.

"Я сомневаюсь, что саммит можно провести в день похорон Папы. Где проходит саммит? В день похорон Трамп с сотней кортежа... по логистике это кажется мне очень сложным", - сказал Таяни.

Однако, пишет La Reppublica, давление со стороны Украины остается. Поэтому вчера вечером информированные источники все еще считали обстановку "текучей": идея саммита не была полностью отвергнута.

Впрочем, остается непонятным, в каком месте будут проходить встречи. Если это будут неформальные и отдельные двусторонние переговоры между Трампом и различными европейскими лидерами, они могут состояться на вилле Таверна - в резиденции посла США, а в противном случае итальянское правительство могло бы предоставить другое место.

Что говорят в Офисе президента Украины

Официально украинская власть никак не комментировала распространенную медиа информацию о предложении Киева организовать саммит в Риме.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров лишь сделал короткий комментарий журналистам касательно возможных встреч и визитов Зеленского в ближайшее время.

"Президент вернулся в Украину, его дальнейший график будет зависеть от развития ситуации", - сказал Никифоров.

Напомним, что из-за вчерашней массированной российской атаки по Украине Зеленский решил сократить программу визита в ЮАР, но поручил министру иностранных дел провести все встречи, которые планировались.

Также ранее сообщалось, что президент Украины вместе с женой Еленой Зеленской может посетить похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся в эту субботу.