СМИ назвали вероятную дату встречи Байдена и Си Цзиньпина

Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что переговоры пройдут в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября.

По данным источников, встреча состоится 15 ноября. США и Китай ведут последние приготовления.

Китай еще не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите, но на прошлой неделе Белый дом заявил, что две страны договорились о встрече своих лидеров в Сан-Франциско.

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.

Почему важна встреча

Между США и Китаем конфликт, в частности, из-за Тайваня, Южнокитайского моря, мирового влияния, экономики и т.п. В последнее время стороны пытаются наладить контакты.

В конце октября китайский дипломат Ван И посетил Вашингтон, где провел отдельные переговоры с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Также министр финансов США планирует встретиться с главным руководителем экономической политики Китая Хэ Лифэном на саммите в Сан-Франциско.