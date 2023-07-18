СМИ назвали срок готовности к бою военных ВСУ на танках Abrams

На полигоне в немецкой Баварии в настоящее время проходят подготовку около 200 украинских стажеров. Как рассказали инструкторы в беседе с журналистами, бойцы ВСУ будут готовы использовать "Абрамсы" на фронте в Украине против российских оккупантов уже "в скором времени".

По словам представителя сил США, который участвует в обучении, украинские военные "хотят знать как можно больше деталей, которые мы можем предоставить, они энергичны, вдохновлены и готовы".

Ожидается, что примерно через неделю экипажи, которые управляли каждым танком в отдельности, завершат свою квалификацию и перейдут к боевой стрельбе в составе взводов по четыре танка и рот около дюжины.

Когда Украина может получить Abrams

В Минобороны США планируют передать в Украину 31 отремонтированный танк Abrams M1 к этой осени.

"Поскольку мы продолжаем обучать украинские Вооруженные Силы использованию все более и более совершенных систем вооружений, мы продолжаем удивляться тому, как быстро они адаптируются", - заявил в пятницу официальный представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс на полигоне Графенвер.

Обучение продолжится после того, как украинские солдаты покинут Германию, и экипажам будут созданы каналы для связи с американскими экспертами в случае возникновения проблем, заявил представитель Пентагона.

Как отмечало в мае издание USA Today, "Абрамсы", на которых учатся украинские стажеры, отличаются от тех, что будут отправлены на поле боя. Боевые танки сначала модифицируют, убрав чувствительные технологии, чтобы они не попали в руки российских военных.

Журналисты также обращают внимание, что танки Abrams могут быть менее пригодны к условиям войны в Украине, чем, например, немецкие Leopard.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что танки Abrams не примут участие в этом контрнаступлении ВСУ.