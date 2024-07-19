СМИ написали о выбросе радиации на Ростовской АЭС: в ГУР отреагировали

Украинская разведка следит за ситуацией на Ростовской АЭС. Однако все заявления россиян нуждаются в детальной проверке.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Что предшествовало

19 июля в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о том, что в России произошел выброс радиации после аварии на Ростовской АЭС. Однако официального подтверждения этому нет.

В частности, российские Telegram-каналы заявляют, что на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды. Из-за этого "идет постоянная утечка радиации". Власти Ростовской области заявляют, что АЭС работает штатно, а все сообщения о поломках и утечке - фейки

Кремль также отрицает факт поломки на АЭС. В то же время в южных регионах РФ и во временном оккупированном Крыму были введены графики отключения электроэнергии.

Реакция ГУР

По словам Юсова, за информацией, которая распространяется в российских социальных сетях, внимательно следят. Однако все данные нуждаются в тщательной проверке.

"Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хороших новостей, что там еще будет палаты на территории РФ. Но проверяем, следим. Ну понятно, что те информации, которые распространяются из российских пабликов, - надо очень внимательно к этому относиться и делить на несколько порядков", – рассказал Юсов.

Он напомнил, что Россия является закрытым государством и там довольно часто умалчивают данные о техногенных проблемах. Примером тому он вспомнил Чернобыль и замалчивание аварии на ЧАЭС.

"Исключать проблемы такого порядка мы не можем и говорить полностью сегодня что "это не так" - нет для этого оснований. Проверять должны. То, что режим Путина может скрывать правду от собственных граждан, от международного сообщества о серьезных проблемах в энергетической сфере - да, может. Такова природа диктатуры, но правду все равно мы узнаем", - подчеркнул Юсов.

Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, что в работе Ростовской атомной электростанции в России произошел сбой. Это привело к отключениям электроэнергии в ряде населённых пунктов России, а также на оккупированном полуострове Крым.

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