СМИ написали, что Одесса - "главная цель Путина": в СНБО отреагировали

Слухи в СМИ

Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника написало, что главной целью России сейчас якобы является захват Одессы, которую диктатор Владимир Путин считает исторически российским городом.

При этом без Одессы Украина лишится доступа к своему главному порту.

Реакция Коваленко

"Публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать - это нечто. Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах "оккупировать Одессу" или еще что-нибудь. Планировать может сколько угодно, у него не получится", - подчеркнул Коваленко.

Коваленко добавил, что Украина в свою очередь планирует уничтожение режима Путина.