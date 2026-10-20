ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

СМИ написали о "чрезвычайной ситуации" в тепло- и водоснабжении: что говорят в Кабмине

22:13 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
СМИ написали о "чрезвычайной ситуации" в тепло- и водоснабжении: что говорят в Кабмине Иллюстративное фото: в Украине распространяют слухи о новой чрезвычайной ситуации (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В сети пишут, что украинские власти якобы объявили чрезвычайную ситуацию в сфере тепло- и водоснабжения, а также работы интернета. На самом деле, это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины в Facebook.

Слухи о "чрезвычайной ситуации"

СМИ со ссылкой на постановление Кабмина №1292 писали о том, что чрезвычайная ситуация в Украине теперь будет касаться не только энергетики, но и тепла, воды и интернета.

Как пишут в сети, согласно постановлению, решение о преодолении последствий чрезвычайной ситуации "распространили на":

  • теплоснабжение;
  • водоснабжение;
  • водоотвод;
  • инженерно-транспортную инфраструктуру;
  • электронные коммуникационные сети;
  • инфраструктуру широкополосного доступа в интернет;
  • центры обработки данных.

Реакция Кабмина

В правительстве подчеркнули, что никакого чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении или в какой-либо другой сфере не вводили.

"В действительности правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру. Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместная работа будет координировать совместный штаб", - отметили в пресс-службе Кабмина.

Там добавили, что решение является организационным. Оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия.

Удары по энергетике

Напомним, Россия продолжает ежедневно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате таких атак отключения света наблюдаются в ряде областей.

В частности, сегодня, 20 октября, оккупанты ударили по энергообъекту в Шевченковском районе Киева. Из-за этого перебои с электроснабжением наблюдались сразу в 4 районах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отопительный сезон Война в Украине Отключение света
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко