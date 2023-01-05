СМИ узнали, сколько немецких БМП Marder может получить Украина

В Министерстве обороны Германии обсуждается возможное количество БМП Marder, которые планируют передать Украине. Цифры колеблются от 20 до 40 бронетранспортеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, Минобороны Германии обсуждает передачу Украине от 20 до 40 БМП Marder.
Отмечено, что поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и уже отремонтированы.
Также могут быть модели из составов Бундесвера, которые могут быть заменены в ближайшие месяцы новыми или отремонтированными БМП от промышленности.
Подчеркнуто также, что Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения. В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент.
Напомним, в правительственных кругах Германии заговорили о "качественном шаге" по военной поддержке Украины. Вероятно речь идет о поставке бронетранспортеров Marder.
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