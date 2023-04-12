СМИ узнали о еще одном видео казни украинских военных

"Одно из видео могло быть снято совсем недавно, в то время как другое - судя по количеству листьев на земле - похоже, было снято летом", - допускают журналисты.

Первое видео

Как указано в материале CNN, первое видео казни украинских военных было опубликовано 8 апреля. Его якобы сняли российские наемники с ЧВК "Вагнера", на нем видны обезглавленные трупы двух украинских военных, лежащих на земле у уничтоженной военной машины.

По информации издания, на видео можно услышать голос за камерой, который, похоже, искажен, чтобы предотвратить идентификацию говорящего.

"Бронетранспортер взорвался на мине", - говорит голос.

Очевидно, имея в виду тела на земле, голос, смеясь, продолжает: "Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы".

Как информируют CNN, у погибших солдат, похоже, тоже отрублены руки.

По данным российских соцсетей, видео было снято вблизи Бахмута, где идут самые ожесточенные бои. Однако в CNN отметили, что не могут самостоятельно подтвердить место съемки видео. В материале не опубликовано видео.

Второе видео

Как указывают журналисты, второе видео казни украинского военнослужащего, которое было опубликовано в Twitter (11 апреля всколыхнуло сеть), сильно размыто и, похоже, было снято летом. О чем свидетельствуют зеленые листья на фоне.

На нем показано, как российский оккупант ножом отрезает голову украинскому военному. Голос в начале видео предполагает, что жертва могла быть еще жива, когда началось жестокое нападение.

Напомним, что вчера сетью распространилось видео казни, вероятно, украинского военного. В Офисе президента уже отреагировали на это и пообещали, что за агрессор понесет ответственность.

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