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В СМИ узнали происхождение ракеты, обломки которой нашли на севере Польши

Фото: в СМИ узнали происхождение ракеты, обломки которой нашли на севере Польши (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ракета, обломки которой была найдена на севере Польши в лесу, принадлежит польской армии. Впрочем, пока неизвестно, как она там оказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

"Ракета "воздух-земля", найденная в лесу близ Быдгоща, принадлежит польской армии", - заявил журналист радиостанции.

По данным СМИ, маловероятно, что эта ракета была выпущена с территории другой страны.

Сообщается, что недалеко от этого места расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты, и аэродром.

Предполагается, что обломки этой ракеты могли упасть в лесу во время военных учений.

"Имеющиеся в Польше МиГ-29 тоже используют советские ракеты, и потенциально могло случиться, что выпущенная во время учений ракета по какой-то причине полетела по ошибочному курсу", - сказал журналистам генерал Роман Полко.

Напомним, сегодня в Польше сообщили, что вблизи города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". СМИ также информировали, что на ракете были надписи на русском, что может указывать на ее советское происхождение.

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Польшаракети