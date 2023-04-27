В СМИ узнали происхождение ракеты, обломки которой нашли на севере Польши

"Ракета "воздух-земля", найденная в лесу близ Быдгоща, принадлежит польской армии", - заявил журналист радиостанции.

По данным СМИ, маловероятно, что эта ракета была выпущена с территории другой страны.

Сообщается, что недалеко от этого места расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты, и аэродром.

Предполагается, что обломки этой ракеты могли упасть в лесу во время военных учений.

"Имеющиеся в Польше МиГ-29 тоже используют советские ракеты, и потенциально могло случиться, что выпущенная во время учений ракета по какой-то причине полетела по ошибочному курсу", - сказал журналистам генерал Роман Полко.



Напомним, сегодня в Польше сообщили, что вблизи города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". СМИ также информировали, что на ракете были надписи на русском, что может указывать на ее советское происхождение.

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