СМИ узнали о планах России закрыть границы из-за мобилизации: названа дата

Россия закроет государственные границы уже 28 сентября. Это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Изнанка".
В частности, выезд будет запрещен всем мужчинам и женщинам, которые могут попадать под мобилизацию. По данным журналистов, соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы и также быстро принят.
В ролике отмечается, что несколько российских регионов уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или области.
Так, как добавляют журналисты, ограничительные меры введены в Амурской, Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Челябинской областях, а также в Северной Осетии, Дагестане, Татарстане и Якутии.
Как сообщалось, после старта мобилизации в России повестки стали приходить и жителям Крыма, причем десятками. В чатах поклонники "русского мира" распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с ВСУ.
Также россияне начали массово раздавать повестки крымским татарам в Крыму. Это может привести к геноциду.
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