СМИ узнали возможные обещания стран G7 Украине по усилению обороноспособности

Страны "Большой семерки" также заявят о своей непоколебимой приверженности помощи Украине в поддержании ее суверенитета и территориальной целостности.

По данным Bloomberg, в совместном заявлении будет сказано следующее: "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".

Также лидеры США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании пообещают возложить дополнительные экономические издержки на Россию и координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной технике.

Лидеры стран "Большой семерки" созвали совместную встречу на следующий день после того, как Россия нанесла серию ракетных ударов по Киеву и ряду других городов Украины, существенно повредив энергетическую инфраструктуру страны.