СМИ узнали, когда Байден запросит у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, вероятно, запросит у Конгресса 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
По информации издания, Байден отправит запрос в Конгресс насчет оборонной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирования усилий по безопасности на границе США с Мексикой "на следующий день" после своей специальной речи о ситуации вокруг Израиля и Украины.
При этом речь Байдена состоится сегодня, 19 октября, в 20:00 по местному времени (20 октября, 3:00 по киевскому времени).
Как уточняют журналисты, в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю отдельно.
Они объяснили свою позицию тем, что общий пакет помощи двум странам якобы может создать политические усложнения для поддержки Израиля.
Напомним, несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Байден обратиться к Конгрессу с запросом, который включает помощь Украине и Израилю.
Он планирует попросить о выделении 100 млрд долларов для поддержки двух стран, которые находятся в состоянии войны.
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