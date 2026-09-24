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СМИ анонсировали трехсторонние переговоры в США, у Зеленского и Путина - отрицают

16:12 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, представитель Путина Кирилл Дмитриев (Getty Images)

Информация о трехсторонней встрече делегаций Украины, России и США в Нью-Йорке не подтвердилась. Офис Президента Украины ее опроверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам советника президента Дмитрия Литвина.

Встречи в Нью-Йорке не было

В Офисе президента не подтвердили данные СМИ по поводу встречи 24 сентября украинской, российской и американской делегаций в Нью-Йорке.

Как сообщил советник президента Дмитрий Литвин, украинская делегация уже по пути домой.

В РФ открестились

Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет. Об этом заявил переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

И цинично добавил, что сообщения в украинских СМИ о предстоящих переговорах в Нью-Йорке были фейком.

Что сообщалось

Ранее СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщали, что сегодня в США может состояться трехсторонняя встреча по энергетическому перемирию между Украиной и Россией.

Отмечалось, что Украину могли бы представлять руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США - посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а РФ - спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Напомним, последняя встреча насчет завершения войны РФ против Украины состоялась в феврале 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало, что 23 сентября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправился в США, где встретится с представителями администрации Трампа Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими.

Кроме того, ранее у Путина также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. Однако пока никакого прогресса в этом не было.

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