Встречи в Нью-Йорке не было

В Офисе президента не подтвердили данные СМИ по поводу встречи 24 сентября украинской, российской и американской делегаций в Нью-Йорке.

Как сообщил советник президента Дмитрий Литвин, украинская делегация уже по пути домой.

В РФ открестились

Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет. Об этом заявил переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

И цинично добавил, что сообщения в украинских СМИ о предстоящих переговорах в Нью-Йорке были фейком.

Что сообщалось

Ранее СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщали, что сегодня в США может состояться трехсторонняя встреча по энергетическому перемирию между Украиной и Россией.

Отмечалось, что Украину могли бы представлять руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США - посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а РФ - спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Напомним, последняя встреча насчет завершения войны РФ против Украины состоялась в феврале 2026 года.