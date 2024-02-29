Для соревнований и удовольствия: ТОП-5 спортивных авто до 30 тысяч долларов

Машины, о которых мы сегодня поговорим, в отличие от эксклюзивных сверхмощных суперкаров, вполне пригодны для повседневного использования. У них все хорошо с процессом посадки за руль и с обзорностью, у них умеренный аппетит горючего и педали имеют вполне гражданские усилия и реакции, а еще есть реальный багажник, а то и целых два.

Но с другой стороны, все они заднеприводные, все энергично ускоряются, послушно замедляются и отлично управляются на виражах. Наконец, и снаружи эти модели не оставляют сомнений в их драйверской сущности – у них кузов купе или родстер, выразительный дизайн и низкий силуэт.

Как выбрать спортивный автомобиль

Отобранные модели представлены на вторичном рынке в ограниченном количестве – конечно, по сравнению с типичными семейными моделями. Но главная проблема выбора в другом: пожалуй, большинство спортивных машин с пробегом имеют, мягко говоря, нюансы технического состояния. И особенно это касается самых дешевых экземпляров. При том, что ремонтировать такую технику обычно и непросто, и недешево. Об этом следует помнить, и в своих критериях выбора учитывать информацию о тонкостях ремонта каждой модели – кандидата на покупку.

Subaru BRZ, 12-30 тысяч долларов

Автомобиль однозначно спортивный, его 2,4-литровый оппозитник (228 л.с., 205 Нм) разгоняет машину до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость – 217 км/ч. Между прочим, двигатель отличается оригинальной топливной системой, использующей и распределенный, и непосредственный впрыск. BRZ четко управляется, в том числе и на высокой скорости. Правда, отличается жесткой короткоходной подвеской, которая будет напоминать о своей спортивности не только на скоростной трассе, но и на дороге с выбоинами. Есть варианты как с механической, так и автоматической трансмиссией.

Интересно, что примерно за те же деньги можно приобрести близнеца BRZ – автомобиль Toyota GT 86, который в нашей стране тоже встречается на вторичном рынке.

Hyundai Genesis Coupe, 9-20 тысяч долларов

Несколько противоположная концепция – не столько гоночный характер, сколько комфорт и спортивный стиль в экстерьере. Однако машина спроектирована грамотно, имеет хорошее распределение масс по осям, 2,0-литровый 210-260-сильный турбомотор (299–353 Нм) и ускорение от 0-100 за 8-7 секунд. В природе, вернее, за океаном, существует и более мощная комплектация Genesis Coupe с мотором V6 3,8 л на 347 л.с., но в Украине ее официально не продавали и не факт, что удастся найти такую среди завезенных из Америки "битков". Вместо этого есть возможность выбирать между "механикой" и АКП (8 передач!), а в ведущем заднем мосту у "автомата" стоит дифференциал повышенного трения LSD, который сдерживает колеса от чрезмерной пробуксовки при старте.

Fiat 124 Spider, 16-24 тысячи долларов

Родстер с отсылкой к одноименной модели полувековой давности имеет схожим образом несложную конструкцию и неповторимый стиль. Не очень радостное для нашего автомобилиста отличие этого спорткара от других в нашей подборке – даунсайзинговый 1,4-литровый бензиновый турбомотор под многообещающе длинным капотом. Однако его 140 “лошадей” и 240 Нм тяги достаточно для ярких ускорений легкой (1050 кг) машины. В пару этому агрегату приставили 6-ступенчатую "механику" или так же 6-ступенчатый "автомат".

Подскажем, что у "Фиата" есть прямой родственник – японский родстер Mazda MX-5 Miata образца 2014 года. Такая машина имеет свой, чуть меньший кузов, и она также есть в продаже в Украине.

Porsche Boxster, 10-29 тысяч долларов

Без преувеличения, один из эталонных спортивных автомобилей в доступном сегменте. Знатоки хвалят его за сочетание таких трудно сочетаемых свойств как спортивный характер и дружественный настрой к водителю. Это единственная в нашей подборке машина не классической компоновки: 6-цилиндровый оппозитник "Бокстера" расположен сзади, вернее, за спинками кресел, но в пределах базы. Что, по сути, во многом обеспечило самому дешевому из всех Porsche наших дней выдающуюся управляемость. В пределах 30 тысяч долларов в Украине можно найти Boxster двух первых поколений. Даже самый слабый из них имеет 2,5-литровый двигатель в 204 л. и 230 Нм, что обеспечивает разгон до первой сотни за 6,9 секунды. Между тем под капотом (если так можно назвать короткую крышку между подголовниками кресел и задним багажником) можно найти более мощные агрегаты, вплоть до 3,4 л на 295 л. с. (5,4 с до 100 км/ч).

Подскажем, что эта модель, будучи родстером, имеет собрата в кузове купе – практически идентичное авто Porsche Cayman с жестким верхом. Оно немного дороже, и вероятно поэтому выбор подержанных "Кайманов" на рынке меньше.

Nissan 370Z, 20-30,5 тысячи долларов

Еще один по-своему интересный автомобиль, построенный прежде всего для удовольствия от вождения, и уже потом – для комфорта и практичности. Соответственно, главная особенность Nissan 370Z – мощный двигатель. Традиционно для "нисановских" купе модель имеет один-единственный вариант агрегата – 3,7-литровый 6-цилиндровый V-образный на 336 л. с. мощности и 366 Нм крутящего момента. Как и все остальные конкуренты, 370Z предлагает выбор трансмиссии между "механикой" и классическим автоматом. Машина отлично ускоряется – 5,3 с до 100 км/ч, хорошо управляется и дарит водителю реальные ощущения и четкие реакции на всех органах управления.

Если коротко

С появлением семейных электромобилей, набирающих первую сотню км/ч за 5 – 6 секунд, обычные бензиновые спортивные машины еще больше сместились в сегмент товаров для ортодоксальных петролхедов. Так может для таких фанов сегодня действительно самое время покупать классический спорткар – пока они еще не вымерли как класс? Выбор в Украине, как видите, хоть и ограничен, но есть.



