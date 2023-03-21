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Испугался контрнаступления. Пригожин попросил Шойгу о помощи "вагнеровцам"

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Вторник 21 марта 2023 00:19
Испугался контрнаступления. Пригожин попросил Шойгу о помощи "вагнеровцам" Фото: владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин обратился за помощью к министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за намерений ВСУ начать контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

В письме-обращении Пригожин заявляет, что в конце марта-начале апреля ВСУ начнут "широкомасштабное наступление" и "рассекающимися ударами" могут отрезать группу "Вагнера" от остальных войск захватчиков.

В связи с этим Пригожин просит Шойгу "принять все необходимые меры для предотвращения отсечения", иначе это обернется "негативными последствиями".

Напомним, ранее разведка Эстонии сообщала, что Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров угрожают властям Путина.

Также Пригожин призвал российских военных беречь силы из-за предстоящего контрнаступления ВСУ.

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