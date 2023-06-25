Испугались бунта Пригожина? В России заговорили о законе для контроля ЧВК

В России заговорили о законе для контроля частных военизированных компаниях (ЧВК) после бунта основателя "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза" .

Он заявил, что сейчас в Госдуме продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, а ЧВК являются одной из ее компонентов.

Российский депутат заявил, что участники ЧВК "Вагнера", которые были в Ростове-на-Дону, "ничего предосудительного не делали", так как "выполняли приказы своего командования".

При этом Картаполов заявил, что "вагнеровцы" никого не обижали и ничего не ломали и к ним ни у кого нет претензий - "ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов".

Депутат отметил, что на сегодняшний день судьба самой ЧВК "Вагнера" до конца не определена. При этом он считает, что запрещать ее не нужно.

Переворот в России

Между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

На днях конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", и начал с Ростова.

Вчера Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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