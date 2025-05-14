Злотый резко подорожал к гривне

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9815 гривен за 1 злотый (+0,1354 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.