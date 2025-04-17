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Злотый обновил исторический максимум к гривне

Украина, Четверг 17 апреля 2025 15:47
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Злотый обновил исторический максимум к гривне Фото: курс злотого вырос на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,999 гривен за 1 злотый (+0,0998 грн).
Злотый обновил исторический максимум к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,75 гривен и продают по 10,95 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подорожала до 47 гривен.

Официальный курс на 18 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3825 гривен за 1 доллар (+0,1673 грн).

Официальный курс евро составит 47,0043 гривен за 1 евро (+0,1838 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.

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