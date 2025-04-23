Злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Официальный курс на 27 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,0753 гривен за 1 злотый (-0,0727 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта дешевеет второй день после исторического максимума.

Официальный курс на 24 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6707 гривен за 1 доллар (+0,1522 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.