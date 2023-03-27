Преступление без наказания? Все подробности громкого дела об изнасиловании на Закарпатье

Что произошло

Трагедия случилась в августе 2021 в селе Верхние Ворота Мукачевского района Закарпатской области. Трое парней возрастом 14-15 лет заманили в подвал дома одного из фигурантов дела 14-летнюю девочку. Жертва их знала, поскольку все учились в одной школе.

Девочку ударили по голове и по очереди изнасиловали. Свои действия преступники снимали на камеру. Потом данное видео они распространили в школе среди учащихся.

Потерпевшая какое-то время скрывала произошедшее. За ней присматривала бабушка, а родители находились за границей. Когда близкие обо всем узнали, они написали заявление в полицию.

В сентябре 2021 правоохранители начали уголовное производство по 3 ст. 152 УК Украины – изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетнего (карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет). Подростков взяли под стражу.

Вердикт суда

Решение по делу об изнаиловании вынес Воловецкий районный суд Закарпатья 16 марта 2023. Все трое обвиняемых признались в содеянном.

Как говорится в заявлении суда, приговор был вынесен по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи "в связи с недоказанностью в действиях несовершеннолетних обвиняемых состава инкриминируемого им преступления".

Судья Оксана Софилканич назначила наказание обвиняемым в виде 5 лет лишения свободы. При этом суд освободил преступников от наказания, назначив им испытательный срок на 2 года и обязав выплатить потерпевшей по 60 тысяч гривен компенсации.

Как было несколько раз подчеркнуто в приговоре, при вынесении вердикта суд опирался на положительные характеристики обвиняемых от службы защиты детей и педагогов.

Так, учителя заявили, что у них не было жалоб в отношении фигурантов дела, а заключение считают слишком суровым наказанием.

На обжалование приговора есть 30 дней.

Реакция на решение суда

Несправедливый судебный вердикт вызвал волну негодования в обществе, благодаря чему дело получило огласку.

На него обратили внимание в Офисе генпрокурора, Закарпатской ОВА, в Министерстве образования, Офисе омбудсмена, среди адвокатского сообщества и общественных активистов:

Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого суда. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу.

Глава ОВА Виктор Микита заявил, что соцслужбы изучат все обстоятельства дела, действия ответственных должностных лиц громады и представителей учебных заведений.

Руководитель Закарпатского областного совета Владимир Чубирко отметил, что работники образования, службы по делам несовершеннолетних, которые фигурируют по делу, должны быть уволены и понести ответственность.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец пообщался с близкими жертвы, которые дали согласие на принятие мер направленных на восстановление прав ребенка. Также он сообщил о проверке деятельности местной службы защиты детей.

Руководитель МОН Оксен Лисовой отметил, что случай на Закарпатье свидетельствует о том, что в нашей стране еще существует искаженное чувство безнаказанности и идеи, что все можно решить с помощью связей. Министр пообещал приложить все усилия, чтобы довести дело до справедливого завершения.

Юрист Маси Найем заявил, что соберет группу адвокатов для защиты потерпевшей и подготовки апелляции.

Права потерпевшей могли быть нарушены

По информации местного журналиста, на судебном процессе интересы пострадавшей представлял работник службы защиты детей из местного сельского совета, при том что в том же учреждении работает мать одного из преступников. Кроме того, служба по защите детей дала положительные характеристики всем трем насильникам.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также выразил сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов жертвы, пообещав проанализировать деятельность соцучреждения.

При этом в Воловецком суде заявили, что представитель службы по делам детей был привлечен по ходатайству самой потерпевшей только во время ее допроса, поскольку она не желала давать показания в присутствии законного представителя – отца.

"В ходе судебного процесса интересы потерпевшей были представлены законным представителем – отцом и адвокатом. Также во время процессуальных действий в суде было обеспечено присутствие психолога", – отмечается в заявлении суда.

Отец жертвы сделал заявление

Виктор, отец потерпевшей, заявил, что будет добиваться справедливого приговора с максимальным сроком для насильников. Также мужчина рассказал, что со стороны обвиняемых уже пытались просить прощения, но он готов идти до конца.

"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в суровом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочкой в Киев, чтобы она получила там помощь", - отметил Виктор.

Что сейчас происходит с преступниками и пострадавшей

Известно, что на данный момент преступники изолированы от пострадавшей девушки. Во время следствия они находились под домашним арестом. Сейчас они не посещают школу и учатся дистанционно.

Как сообщил руководитель Закарпатской ОВА Виктор Микита, он поручил блокировать любую возможность одновременного посещения учебного заведения жертвой и насильниками независимо от окончательного решения суда.

Семье девочки предложат другие учебные заведения в области для продолжения обучения ребенка. Окончательное решение за родителями.