Сливал россиянам данные о наступательных операциях ВСУ: правоохранители выявили вражеского агента

По данным следствия, агентом оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения.

По указанию захватчиков он скрыто собирал данные о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами. Предатель также "сливал" своим российским кураторам аналитические сведения по ситуации на фронте.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных россиянам. В этот раз он пытался известить их об оперативной обстановке в одном из направлений боевых действий.

В ходе обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили средства связи и компьютерную технику, которую он использовал для коммуникации с россиянами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Задержанный полностью признал свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении руководителю российской железной дороги, который организовал перекидывание россиян и бронетехники к госгранице Украины.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

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