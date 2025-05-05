Сливал позиции ВСУ в Николаеве: СБУ поймала информатора из сети "военкора" Лохматого

Служба безопасности Украины задержала 31-летнего жителя Николаева, который готовил удары России по украинским военным. Задержанный входит в информсеть предателя Сергея Лебедева, известного под псевдонимом "Лахматий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Следствие выяснило, что основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Для того, чтобы оккупанты могли осуществлять обстрелы "в обход" ПВО, задержанный пытался выявить позиции РЭБ и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у местных жителей во время бытовых разговоров.

СБУ разоблачила злоумышленника на начальных этапах его разведывательной деятельности, что позволило задокументировать его деятельность. Это также позволило провести мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Контрразведка Службы безопасности задержала фигуранта в его доме в Николаеве.

По материалам дела, информатор работал на предателя Сергея Лебедева, на псевдоним "Лохматий", который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку России. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов. Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.