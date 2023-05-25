СБУ разоблачила агента, который планировал подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Согласно данным расследования, своей диверсией враг планировал нарушить логистику Сил обороны, в том числе обеспечение наших воинов горючим и боеприпасами. Для подрыва агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и установить ее вблизи линии подвижного состава.

Соратником врага оказался работник железнодорожной станции из города Украинск, который был завербован в марте текущего года. В поле зрения предатель попал из-за поддержки оккупантов в запрещенных социальных сетях.

"Для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторку с временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта". В дальнейшем именно она была "на связи" с фигурантом", - добавляет пресс-служба.

В качестве "тестовых заданий" предатель передавал врагу локации Сил обороны на Авдеевском направлении. Также россиян интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района.

После этого российскому агенту приказали провести диверсию на объекте железнодорожного транспорта.

"У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - пишет СБУ.

Предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила агента, планировавшего подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой (ssu.gov.ua)