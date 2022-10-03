"Сливал" информацию о ВСУ. Жителя Луганской области приговорили к 12 годам тюрьмы

Жителя Луганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы за то, что он предоставлял информацию о передвижении и дислокации ВСУ оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"С 22 по 25 марта 2022 года житель Луганщины собирал информацию о местоположении украинской военной техники и ее передвижении на территории городов Приволье и Рубежное. Собранные данные он посредством мобильного телефона передавал представителям РФ", - рассказали в прокуратуре.
Мужчина был задержан 26 марта. Позже суд вынес ему приговор в деле по обвинению его в коллаборационизме.
Напомним, в Черкассах местного жителя по публичному обвинению областной прокуратуры приговорили к 10 годам лишения свободы за госизмену.
Также ранее стало известно, что в Сумской области предприниматель "сливал" ФСБ данные о военных. Задержанному объявили подозрение в государственной измене.
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