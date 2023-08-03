"Сливал" информацию об учениях нацгвардейцев. Суд вынес приговор российскому агенту

Вражеским приспешником оказался бывший командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

"Он был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который представлялся Сергеем Приваловым", - пишет пресс-служба.

Предателю дали псевдоним "Ричард" и определили его ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После этого агент собирал для врага информацию об иностранной помощи бойцам Нацгвардии, в частности о боевой подготовке украинских воинов.

"Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки секретной информации российскому ГРУ", - добавляет СБУ.

В ходе расследования суд признал предателя виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.