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"Сливал" информацию об учениях нацгвардейцев. Суд вынес приговор российскому агенту

Фото: "Сливал" информацию об обучении нацгвардейцев. Суд вынес приговор российскому агенту (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

Украинский суд вынес приговор предателю, который "сливал" врагу информацию об учениях бойцов Нацгвардии. Следующие 12 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Вражеским приспешником оказался бывший командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

"Он был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который представлялся Сергеем Приваловым", - пишет пресс-служба. 

Предателю дали псевдоним "Ричард" и определили его ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После этого агент собирал для врага информацию об иностранной помощи бойцам Нацгвардии, в частности о боевой подготовке украинских воинов.

"Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки секретной информации российскому ГРУ", - добавляет СБУ. 

В ходе расследования суд признал предателя виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе в это время СБУ задержала еще одного агента Главного управления генштаба ВС РФ, ранее бывшего помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

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Служба безопасности Украины