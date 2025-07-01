"Сливал" данные о ПВО и энергетике: в Днепре задержали информатора РФ

По данным следствия, подозреваемый, работая монтажником на объектах критической инфраструктуры, согласился сотрудничать с представителями спецслужб РФ для оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

С помощью мессенджера Telegram подозреваемый передал врагу точные координаты и сведения о состоянии энергетических объектов на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Также он посылал куратору скриншоты с координатами в приложении Googlе Maps относительно мест дислокации воинских частей ВСУ и размещения системы ПВО.

Во время обысков по месту жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами причастности к противоправной деятельности в ущерб государству.

Сейчас по ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.