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"Сливал" данные о ПВО и энергетике: в Днепре задержали информатора РФ

Фото: в Днепре задержали информатора РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре задержали информатора РФ, который, работая на объектах критической инфраструктуры, сливал данные о противовоздушной обороне региона и энергетических объектах, ему объявлено подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепровской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый, работая монтажником на объектах критической инфраструктуры, согласился сотрудничать с представителями спецслужб РФ для оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

С помощью мессенджера Telegram подозреваемый передал врагу точные координаты и сведения о состоянии энергетических объектов на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Также он посылал куратору скриншоты с координатами в приложении Googlе Maps относительно мест дислокации воинских частей ВСУ и размещения системы ПВО.

Во время обысков по месту жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами причастности к противоправной деятельности в ущерб государству.

Сейчас по ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

 

Враг пытается выведать расположение ПВО

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила двух российских информаторов, которые "сливали" врагу информацию о боевой авиации Вооруженных сил Украины. Информаторы "работали" в Киевской и Николаевской областях.

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