"Сливала" врагу позиции ВСУ. СБУ разоблачила завербованную через Telegram агента ФСБ

Суд приговорил к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества агента ФСБ, которая передавала российским оккупантам информацию о позициях Сил обороны в Донецкой области. Предательница была задержана в январе 2024 года по материалам Службы безопасности Украины.

Речь идет о 33-летней работнице дома культуры в городе Новогродовка, которая передавала врагу данные о боевых позициях ВСУ на Покровском направлении. По информации контрразведки СБУ, женщина занималась сбором разведданных, фиксируя геолокации укрепрайонов, блокпостов и артиллерийских позиций украинских войск.

Задокументировано, как женщина путешествовала маршрутными такси, преодолевая сотни километров в районах Курахово, Мирнограда, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Она скрыто записывала координаты объектов ВСУ и передавала их своему российскому куратору через мессенджеры. Все ее отчеты содержали отметки на электронных картах, указывающие на стратегические объекты.

Фото: Служба безопасности Украины

Контрразведчики СБУ провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить места расположения украинских защитников, а во время обыска в ее доме был изъят мобильный телефон с анонимным чатом, который использовался для контактов с ФСБ.

Как ФСБ завербовало агента

По данным следствия, женщина попала в поле зрения оккупантов осенью 2023 года после публикации антиукраинских комментариев в телеграмм-каналах. Именно после одного из таких сообщений она получила предложение от сотрудника ФСБ о сотрудничестве в обмен на "привилегии" в случае захвата региона.

Суд признал предательницу виновной по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.