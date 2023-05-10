"Сливала" данные ФСБ. Главу Полтавского райсуда арестовали

По данным следствия, весной 2022 года судья из Бердянска начала добровольно работать с российскими оккупантами и спецслужбами РФ. Женщина передавала ФСБ данные о размещении и перемещении украинских военных в Донецкой области.

Также она "сливала" информацию о проукраински настроенных работниках правосудия и помогала создавать так называемое подразделение "Министерства чрезвычайных ситуаций России".

Через некоторое время фигурантка уехала в Полтаву и возглавила там районный суд. Весной 2023 года ее разоблачили. Суд в Запорожье избрал предательнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" россиянам данные об украинских защитниках.

По данным РБК-Украина, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года была назначена главой Полтавского районного суда, а до этого была судьей Бердянского городского районного суда Запорожской области.

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