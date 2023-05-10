RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сливала" данные ФСБ. Главу Полтавского райсуда арестовали

Фото: главе Полтавского райсуда избрали меру пресечения (t.me/SBUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Суд избрал меру пресечения главе Полтавского райсуда, которую подозревают в государственной измене. Ее арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, весной 2022 года судья из Бердянска начала добровольно работать с российскими оккупантами и спецслужбами РФ. Женщина передавала ФСБ данные о размещении и перемещении украинских военных в Донецкой области.

Также она "сливала" информацию о проукраински настроенных работниках правосудия и помогала создавать так называемое подразделение "Министерства чрезвычайных ситуаций России".

Через некоторое время фигурантка уехала в Полтаву и возглавила там районный суд. Весной 2023 года ее разоблачили. Суд в Запорожье избрал предательнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" россиянам данные об украинских защитниках.

По данным РБК-Украина, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года была назначена главой Полтавского районного суда, а до этого была судьей Бердянского городского районного суда Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваБердянскСудМера пресечениягосизменаОфис Генпрокурора