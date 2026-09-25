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Слив данных родственников военных и шантаж: 5 скандалов вокруг Кирилла Яковца

14:09 25.09.2026 Пт
6 мин
aimg Юлия Бойко
Слив данных родственников военных и шантаж: 5 скандалов вокруг Кирилла Яковца Глава ОО "НОН-СТОП" Кирилл Яковец (фото: скриншот)
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Главу ОО "НОН-СТОП" и экспрокурора Кирилла Яковца обвиняют в "кошмарении" бизнеса, подрыве закупок для ВСУ и давлении на семьи военных.

РБК-Украина собрала 5 самых громких скандалов вокруг сбежавшего за границу псевдоактивиста.

Кто такой Кирилл Яковец

Кирилл Яковец – глава общественной организации "НОН-СТОП", экс-прокурор. По данным СМИ, адвокат криминального "авторитета" Владимира Манукяна ("Мантуса"), сообщника и приспешника Армена Саркисяна "Горловского", который по данным ГУР МО, занял место Евгения Пригожина по набору заключенных в армию РФ.

С 2011 по 2018 год Яковец был прокурором Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области. Однако в 2018 году был уволен – не прошел аттестацию.

Впоследствии получил адвокатское свидетельство и начал свою практику. По словам его клиентов – адвокатом он был никудышным, получил немало жалоб за низкое качество услуг и даже обвинения в мошенничестве.

Организацию "НОН-СТОП" основал в 2019 году и она почти сразу попала в скандал из-за причастности к шантажу предпринимателей в Харьковской области.

Кроме того, Яковец входит в состав Совета волонтеров при Харьковской областной администрации, что дополнительно вызывает обсуждение и критику со стороны военных.

"Судебный троллинг" и более 1000 исков против бизнеса

По данным расследования Forbes, только за первые семь месяцев 2026 года ОО "Нон-стоп Украина" подала 3500 заявлений в прокуратуру и фигурировала в почти 1100 судебных постановлениях.

Организация массово обращается в правоохранительные органы с требованиями открывать уголовные производства против крупных украинских предприятий ("Нефтегаз", "Метинвест", Dragon Capital, ОККО, KAN, МХП и т.п.).

В предпринимательской среде такую практику окрестили "судебным троллингом" и "информационным рэкетом". Бизнесмены предполагают, что целью массовых подач заявлений может быть вымогание средств за прекращение медийного и юридического давления, хотя сама ОО эти обвинения категорически отвергает.

За данными расследователей, прайс за то, чтобы оставили в покое – разовый транш в десятки тысяч долларов или "абонентская плата" в размере 10 000 долларов ежемесячно.

Алгоритм работы прост – забрасывать суд бумажками, выбить решение на внесение сведений в ЕРДР, посты в собственном Telegram-канале о разоблачении "очередной мафии". Юридическое дело потом зависает, но репутация бизнеса испорчена и регулярно поливается грязью, пока не производится оплата.

Попытки подрыва закупок для ВСУ и информационные атаки на оборонку

Один из самых резонансных эпизодов деятельности Яковца связан с производителями вооружения и военной техники.

Как стало известно СМИ, "НОН-СТОП" рассылала официальные письма в воинские части с призывами воздерживаться от закупки украинских беспилотников.

В условиях полномасштабной войны такие действия в экспертной и военной среде расценили как прямую диверсию против оборонного сектора Украины и попытку сорвать поставки дронов на фронт.

Публикация заказных темников за криптовалюту

Военный журналист Сергей Дрозд провел эксперимент, разоблачивший уязвимость и заказной характер публикаций ОО "НОН-СТОП". Журналист передал организации полностью вымышленный, непроверенный компромат, который Яковец без проверки опубликовал в своих медиаресурсах.

В дальнейшем экспериментатор предложил "системное размещение" подобных материалов за вознаграждение в 500 долларов в неделю, на что глава организации согласился, продемонстрировав готовность брать средства за распространение любых вбросов.

Розыск ТЦК, лишение свидетельства и бегство за границу

Бывший прокурор и адвокат Кирилл Яковец оказался и в центре скандала из-за уклонения от мобилизации. В Харькове его объявили в розыск по территориальному центру комплектования (ТЦК).

Сам Яковец публично называл себя "диссидентом" и утверждал, что законодательные изменения по мобилизации принимались "персонально против него". Из-за систематического противоправного поведения он был лишен адвокатского свидетельства.

В итоге Яковец уехал за границу, использовав статус опекуна отца с инвалидностью, хотя совместно с ним не проживал. Сам "активист" утверждал, что он является единственным трудоспособным опекуном своего отца и потому не может служить в армии.

Родители Яковца имеют частное предприятие и зарегистрированы в Харькове. Сын с ним не проживал и кроме него, есть еще дочь, которая могла бы заботиться о родителях.

По данным ветеранской ОО "Извините, что живы", с конца 2023 года Яковец находится в Испании. Сначала "активист" жил в Праге, в доме Манукяна, а затем перебрался в Валенсию. По заявлению ветеранской ОО, СБУ открыла против Яковца производство по ст. 336 УК (уклонение от мобилизации).

И еще интересный факт – Яковец продолжает получать переводы из Украины. И источники средств: старший детектив НАБУ, государственный исполнитель с женой, братья одного из руководителей КП "Харьковпасс".

Антиукраинская риторика, пренебрежение к ВСУ и сравнение с Пхеньяном

В своих публичных выступлениях и сообщениях в соцсетях глава "НОН-СТОП" неоднократно допускал острые антигосударственные высказывания.

Находясь за границей, он публично сравнивал Украину с Северной Кореей, называл "концлагерем", высказывал пренебрежение к украинским военнослужащим и мобилизационным процессам - называл ВСУ, Минобороны и командование Сухопутных войск "террористами", которые держат общество в страхе и "много себе позволяют".

Как рассказал военнослужащий Кирилл Данильченко, три года назад в ответ на журналистское расследование Сергея Дрозда (ныне служащего в ВСУ) Яковец слил в открытый доступ геолокацию и личные данные его родителей. Людей, чей дом находился возле Грозы – именно туда позже прилетел российский "Искандер".

"Вместо дискуссии – трусливая сдача семьи военного под возможный удар. Даже в криминальных кругах трогать близких, которые "не у дел" – это косяк, за который спрашивают и ломают жизнь. Однако какие понятия могут быть у беглого прокурора?" – пишет Данильченко.

Более того, Яковец активно пропагандирует предоставление правовой помощи лицам, которые пытаются избежать мобилизации. На его страницах в соцсетях, а также на страницах ОО – куча юридических советов, как уклоняться от призыва и общаться в ТЦК. Он рекламирует свои услуги и рассказывает, как не принимать повестки и получить бронь от призыва.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции Киева было открыто дело против Яковца по ст. 383 УК (Заведомо ложное сообщение о преступлении"), но это не мешает Telegram-каналу "НОН-СТОП" публиковать контент, где Украину описывают как финансовую "прачечную" и "разменную монету" в чужой игре великих государств.

Слив данных родственников военных и шантаж: 5 скандалов вокруг Кирилла Яковца

Сейчас представители украинского бизнеса и волонтеры ожидают решительных шагов со стороны БЭБ и НАБУ по прекращению действий экс-прокурора, который продолжает давление на предпринимателей и оборонный сектор.

Вокруг общественного деятеля Кирилла Яковца и его организации "нонстоп" много громких скандалов. В расследовании издания Forbes говорится, что деятельность Яковца фактически свелась к системному давлению и "кошмару" на украинский бизнес под прикрытием антикоррупционных лозунгов.

После очередной волны возмущения в обществе к фигуре активиста снова приковано пристальное внимание. В медиапространстве Кирилл Яковец "прославился" рядом неоднозначных и резонансных заявлений: от слива личных данных родственников украинских военнослужащих и публичного пренебрежения к защитникам до противоречивых высказываний, в которых он сравнивал Украину с Северной Кореей.

Ранее мы также писали о том, как медиаатаки на украинские компании угрожают бизнесу и государству.

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