"Слив данных Пентагона": между Минобороны РФ и ФСБ возник конфликт из-за сокрытия потерь

Новая партия "слитых" документов на 27 страниц подтверждает, насколько глубоко американские разведывательные службы проникли почти во все аспекты российского разведывательного аппарата и структуры военного командования.

Глубина внутренней борьбы среди российского правительства выглядит более широкой и более глубокой, чем считалось ранее.

В одном документе представители американской разведки утверждают, что Федеральная служба безопасности РФ "обвинила" Минобороны "в сокрытии российских потерь в Украине". Это открытие подчеркивает "продолжающееся нежелание военных чиновников передавать плохие новости цепи командования".

Запись может основываться на электронных перехватах, собранных американскими спецслужбами.

В совокупности эти документы подчеркивают несколько главных причин того, почему, по мнению многих аналитиков, российский диктатор Владимир Путин не смог обеспечить военную победу в Украине после более чем 13 месяцев войны.

Среди них, в частности, внутренняя борьба и обвинения между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, включая ФСБ и Минобороны. Запись о количестве потерь, которая была "слита" предоставляет мало контекста для того, чтобы делать выводы, но в нем сообщается, что ФСБ ставит под сомнение подсчет количества потерь Минобороны РФ во время обсуждений в российском правительстве.

Официальные лица ФСБ, как отмечается в документе, утверждают, что Минобороны не включало в подсчет количество погибших и раненых среди российской Нацгвардии, ЧВК "Вагнера" или боевиков, которыми руководит Рамзан Кадыров.

По подсчетам ФСБ, "фактическое количество раненых и убитых в бою россиян приближалось к 110 000", говорится в документе. При этом не уточняются данные о потерях, которые Минобороны обнародует в правительстве.

Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат. Другой "слитый" документ сообщает, что по состоянию на февраль россияне понесли от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе до 43 000 убитых в боях, по сравнению со 124 500 до 131 000 потерь украинцев с до 17 500 убитых.

Новые документы также содержат свежие подробности о публичном споре в феврале, в ходе которого Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что они не предоставляют срочно необходимые боеприпасы для его бойцов. В одном документе значится, что Путин пытался разрешить спор лично, вызвав Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу на встречу, которая предположительно состоялась 22 февраля.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере, частично, публичных обвинений Пригожина и вызванного ими напряжения с Шойгу", - говорится в документе.

Один слайд приводит к выводу, что Россия не смогла помешать массовому поступлению западного оружия и оборудования в Украину с начала войны, и утверждает, что разбитая армия Кремля не сможет это изменить в ближайшее время.

"В течение следующих 6 месяцев экономические проблемы и ухудшение обычных возможностей России, скорее всего, будут и дальше препятствовать ее усилиям, создавая в основном благоприятную среду для продолжения поставок летальной помощи", - говорится в документе.