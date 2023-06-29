О взлете российской стратегической авиации Киев предупреждают западные союзники, - Игнат

Западные союзники предоставляют Киеву информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов. С этих самолетов по Украине наносят ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам нашими партнерами", - сказал Игнат.

Он отметил, что это очень полезно для Украины и все это используется для обороны страны.

Игнат также сообщил, что в Украине есть широкий спектр радиолокационного оборудования, которое стоит на вооружении Радиотехнических войск.

"О них мало вспоминают, но вместе с Зенитными ракетными войсками, авиацией Воздушных сил и другими составляющими Радиотехнические войска, которые являются глазами Воздушных сил и 24 на семь отслеживают воздушную ситуацию внутри страны и за ее границами", - добавил спикер.

Напомним, в Украине практически ежедневно объявляют воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о вылетах самолетов с аэродрома Шайковка в Калужской области, а также о пусках ракет с авиации из района Каспийского моря.

Также сообщалось, что после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины РФ перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пополнили свои запасы, в том числе и дроновые, поэтому массированные атаки врага будут повторяться.