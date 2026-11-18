18 ноября российские захватчики нанесли удар по Златополю Лозовского района Харьковской области. Первые последствия вражеской атаки уже известны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГУ ГСЧС Харьковщины и заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
В результате российской атаки на рынок в Златополе пострадали 12 человек, среди них 11-летний ребенок.
Один из дронов попал в местный рынок, спровоцировав пожар в торговых павильонах, охвативший 500 кв. м.
Кроме того, повреждены магазины, другие торговые объекты, жилые дома, производственные помещения и легковые автомобили.
На месте удара продолжают работать спасатели ГСЧС, в том числе офицер-спасатель общины.
Что важно понимать, работы продолжаются, несмотря на угрозу повторных атак со стороны российских войск.
"Ранения получили 12 человек, в том числе 11-летний мальчик. Всех госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил Олег Синегубов.
По его словам, еще один человек подвергся острой реакции на стресс - он получил помощь медиков на месте.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что россияне ударили по рынку в Златополе последней модификацией "Шахеда".