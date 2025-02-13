Сломали планы РФ. Сырский рассказал о важности Курской операции
Россияне хотели превратить Сумскую область в "санитарную зону". Поэтому Силы обороны начали наступление в Курской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"В прошлом году враг намеревался превратить этот регион в "санитарную зону", планировал развивать наступление на Харьков и Сумы. Поэтому мы действовали на опережение и провели собственную наступательную операцию, перенеся боевые действия на территорию противника в Курской области. Мы сломали вражеские планы", - рассказал он.
По словам Сырского, Силы обороны имеют собственную зону безопасности на территории РФ, вдоль границы Украины и удерживают около полутысячи квадратных километров и заставляют россиян перемещать свои наиболее боеспособные подразделения с других направлений.
"Во время работы в штабах имел возможность детально проанализировать оперативную обстановку на направлении, разобраться в проблемных вопросах, в частности потребностях подразделений в личном составе, технике, боеприпасах", - констатировал он.
Генерал выслушал предложения командиров на местах и принял необходимые решения для обеспечения войск ВСУ необходимыми материально-техническими средствами, повышения устойчивости и эффективности обороны.
Операция ВСУ в Курской области
Украинские военные уже полгода ведут наступление в Курской области. В частости, президент Украины Владимир Зеленский, не раз допускал роль Курской области на переговорах с РФ.
В частности, Украина может предложить России обмен территориями. Речь идет об обмене части Курской области на украинскую территорию, которую контролируют оккупанты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.