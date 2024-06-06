RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столкновение поездов в Чехии: в УЗ рассказали, есть ли пострадавшие среди украинцев

Фото: в УЗ прокомментировали ДТП с поездами в Чехии (idnes.cz)
Автор: Наталия Гурковская

Жертв или серьезно пострадавших пассажиров, которые направлялись до Чопа в поезде, попавшем в ДТП в Чехии, нет. При этом, вероятна задержка в движении поезда до Перемышля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками, детали аварии уточняются.

Задержка еще одного поезда

Также прогнозируется задержка поезда RegioJet "Прага - Перемышль", из которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

"Несмотря на форс-мажор на чешской территории "Укрзализныця" работает над организацией перевозки пассажиров задержавшихся поездов к местам назначения", - добавили в компании.

ДТП с поездами в Чехии

Поздним вечером 5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, следовавший в Чоп (Украина), столкнулся "лоб в лоб" с грузовым поездом ČD Cargo. Известно, что из-за железнодорожной аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЧехияПоезда