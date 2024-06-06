Столкновение поездов в Чехии: в УЗ рассказали, есть ли пострадавшие среди украинцев

"По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками, детали аварии уточняются.

Задержка еще одного поезда

Также прогнозируется задержка поезда RegioJet "Прага - Перемышль", из которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

"Несмотря на форс-мажор на чешской территории "Укрзализныця" работает над организацией перевозки пассажиров задержавшихся поездов к местам назначения", - добавили в компании.

ДТП с поездами в Чехии

Поздним вечером 5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, следовавший в Чоп (Украина), столкнулся "лоб в лоб" с грузовым поездом ČD Cargo. Известно, что из-за железнодорожной аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки получили ранения.