Сорвал флаг Украины и гасил ханукию: с кандидата в президенты Польши сняли иммунитет в ЕС

Как отмечается, это стало продолжением процесса, который начался в Польше. Ранее аналогичное решение принял польский парламент.

После того как Браун стал евродепутатом по итогам выборов в июне 2024 года, прокуратура обратилась в Европарламент с запросом об отмене иммунитета, защищающего политика от судебного преследования.

Основное расследование ведет Окружная прокуратура в Варшаве. Оно касается событий декабря 2023 года, когда Браун во время официальной церемонии в Сейме потушил ханукальные свечи с помощью огнетушителя.

Оскорбление группы лиц на религиозной почве на территории Сейма - не единственное обвинение, которое до сих пор услышал Браун. Речь идет также об инциденте в Немецком историческом институте, где он заблокировал лекцию о Холокосте, и инцидент в краковском суде, из которого он вынес установленную там судьями елку, а затем выбросил ее в мусорник.

По словам министра юстиции Адама Боднара, в запросе на снятие иммунитета говорится о намерении предъявить Брауну обвинения в совершении семи уголовных правонарушений. В частности:

два - касаются применения физической силы и оскорбления врача, директора Национального центра кардиологии;

три - охватывают различные хулиганские действия;

еще два - связаны со скандальным поведением в польском Сейме: публичное оскорбление религиозной святыни и физическое насилие в отношении человека, который пытался вмешаться в ситуацию.

Министр также упомянул другой эпизод, который расследует прокуратура. Речь идет о событиях 16 апреля 2024 года в больнице в Олешнице.

В тот день Браун ворвался в заведение и пытался помешать работе гинеколога Гизели Ягельской. Она провела аборт на 36-й неделе беременности пациентке, которая находилась в крайне тяжелом психическом состоянии. Браун утверждал, что проводит "гражданское задержание". В то же время врач, которая была на смене, не смогла попасть к своим пациенткам.

Глава Минюста также напомнил о "скандальных высказываниях" Брауна во время президентских дебатов, которые также являются предметом интереса прокуратуры. Речь идет о производстве по делу об оскорблении евреев и призывах к ненависти.

Другое производство, как полиции, так и прокуратуры, о котором напомнил генеральный прокурор, ведется по делу предвыборного митинга Брауна 30 апреля в Белой Подляской, когда со здания городского совета был снят флаг Украины.

Реакция Брауна на решение Европарламента

Реагируя на решение Европарламента Браун в помещении Министерства промышленности в городе Катовице сорвал флаг ЕС и вытер им обувь, а затем поджег его. Видео с флагом он опубликовал в соцсети X.

"Долой еврокоммуну. Здесь Польша!" - написал Браун.