Сорвал флаг Украины и гасил ханукию: с кандидата в президенты Польши сняли иммунитет в ЕС

Во время голосования в Страсбурге Европейский парламент отменил иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который является кандидатом в президенты Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Как отмечается, это стало продолжением процесса, который начался в Польше. Ранее аналогичное решение принял польский парламент.
После того как Браун стал евродепутатом по итогам выборов в июне 2024 года, прокуратура обратилась в Европарламент с запросом об отмене иммунитета, защищающего политика от судебного преследования.
Основное расследование ведет Окружная прокуратура в Варшаве. Оно касается событий декабря 2023 года, когда Браун во время официальной церемонии в Сейме потушил ханукальные свечи с помощью огнетушителя.
Оскорбление группы лиц на религиозной почве на территории Сейма - не единственное обвинение, которое до сих пор услышал Браун. Речь идет также об инциденте в Немецком историческом институте, где он заблокировал лекцию о Холокосте, и инцидент в краковском суде, из которого он вынес установленную там судьями елку, а затем выбросил ее в мусорник.
По словам министра юстиции Адама Боднара, в запросе на снятие иммунитета говорится о намерении предъявить Брауну обвинения в совершении семи уголовных правонарушений. В частности:
Министр также упомянул другой эпизод, который расследует прокуратура. Речь идет о событиях 16 апреля 2024 года в больнице в Олешнице.
В тот день Браун ворвался в заведение и пытался помешать работе гинеколога Гизели Ягельской. Она провела аборт на 36-й неделе беременности пациентке, которая находилась в крайне тяжелом психическом состоянии. Браун утверждал, что проводит "гражданское задержание". В то же время врач, которая была на смене, не смогла попасть к своим пациенткам.
Глава Минюста также напомнил о "скандальных высказываниях" Брауна во время президентских дебатов, которые также являются предметом интереса прокуратуры. Речь идет о производстве по делу об оскорблении евреев и призывах к ненависти.
Другое производство, как полиции, так и прокуратуры, о котором напомнил генеральный прокурор, ведется по делу предвыборного митинга Брауна 30 апреля в Белой Подляской, когда со здания городского совета был снят флаг Украины.
Реагируя на решение Европарламента Браун в помещении Министерства промышленности в городе Катовице сорвал флаг ЕС и вытер им обувь, а затем поджег его. Видео с флагом он опубликовал в соцсети X.
"Долой еврокоммуну. Здесь Польша!" - написал Браун.
Precz z eurokomuną! Tu jest Polska pic.twitter.com/e0PLoXlZJA- Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) 6 мая 2025 года
Напомним, на днях мы сообщали, что в Польше полиция занимается делом о снятии украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.
В частности, в сети появилось видео с митинга Брауна, на котором видно, как мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. На место украинского флага этот мужчина вставил польский флаг.
В ответ на это Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша". А сам Браун выступил перед собравшимися.
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