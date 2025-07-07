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Жгучее солнце и внезапные ливни: синоптик предупредила о резкой смене погоды 8 июля

Понедельник 07 июля 2025 13:15
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Жгучее солнце и внезапные ливни: синоптик предупредила о резкой смене погоды 8 июля Иллюстративное фото: синоптик предупредила о резкой смене погоды 8 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 8 июля, все еще будет ощущаться жара. Однако циклон Gabriel принесет ливни в несколько областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, температура воздуха завтра ожидается от +30 до +33 градусов. Но на юге и в центре возможно до +34+36 градусов. По всей территории Украины будет доминировать преимущественно сухая погода.

Однако циклон Gabriel, вместе с атмосферными фронтами обусловит в западных областях грозовые дожди. Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей.

Уже 9-го июля в западных областях Украины возможно ослабление жары.

Погода в Киеве

Синоптик уточнила, что в Киеве завтра будет жарко, до +33 градусов. Но вечером возможен дождь с грозой.
Жгучее солнце и внезапные ливни: синоптик предупредила о резкой смене погоды 8 июля

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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