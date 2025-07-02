Звездный камбэк: легенда сборной Франции ошеломил решением

Що известно о переходе Жиру в "Лилль"

38-летний форвард заключил договор с "Лиллем" до лета 2026 года.

Переход состоялся без трансферной компенсации, ведь Жиру досрочно разорвал действующее соглашение с американским "Лос-Анджелесом", за который выступал с января 2025-го.

Свой последний поединок в США француз сыграл в воскресенье вечером против "Ванкувер Уайткэпс" (1:0), а дальше отправился во Францию, чтобы подписать новый контракт

Таким образом нападающий завершил свой американский этап карьеры, несмотря на то, что его соглашение с клубом MLS было рассчитано до конца текущего года.

Возвращение в Лигу 1 после длительного перерыва

Жиру возвращается в чемпионат Франции впервые с 2011 года.

Именно тогда выступая за "Монпелье", он привел команду к их первому чемпионскому титулу и был одним из лучших бомбардиров вместе с Нене из "Пари Сен-Жермен". Но посреди сезона игрок перешел в лондонский "Арсенал".

"Я очень рад и взволнован возвращением во Францию, домой. Когда Оливье Летанг позвонил мне, чтобы предложить этот вызов, для меня все стало абсолютно понятно. Возвращение в Лигу 1 спустя тринадцать лет после того, как я ее покинул, имело смысл", - отметил игрок.

"Я всегда считал "Лилль" ведущим французским клубом. Команда показала хорошую игру в прошлом сезоне и будет играть в Лиге Европы. Это молодая и талантливая группа, которой нужны опытные игроки, такие как я. Поэтому я также буду там в этой роли", - добавил Жиру.

Карьерные достижения и статистика

На клубном уровне Жиру получил 12 титулов, среди которых победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также чемпионатах Италии и Франции.

В сборной Франции нападающий провел 137 матчей и отметился 57 забитыми мячами - это лучший результат за всю историю национальной команды.

Напомним, на протяжении карьеры француз защищал цвета "Гренобля", "Истра", "Тура", "Монпелье", "Арсенала", "Челси", "Милана" и "Лос-Анджелеса".

"Лилль" стал для него девятым клубом в профессиональном футболе.

О клубе "Лилль"

В сезоне 2020/2021 клуб стал чемпионом Лиги 1, получив этот титул впервые за десять лет.

В прошлом сезоне "Лилль" финишировал пятым в Лиге 1 и получил право на участие в Лиге Европы.