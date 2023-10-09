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Звезды молодежки "Динамо" попались на нарушении комендантского часа: скандальное видео

Фото: Дмитрий Кремчанин (в центре) оказался "совой" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Футболисты команды U-19 киевского "Динамо" засветились на отдыхе в одном из столичных ресторанов после наступления комендантского часа.

Об этом говорится в сюжете журналиста Михаила Ткача, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Минимум три исполнителя юношеской команды "Динамо" нарушили запрет на пребывание в общественных местах Киева после 00:00. Они вместе со многими другими отдыхали в развлекательных заведениях столицы.

Центральный полузащитник Кирилл Осипенко, вингер Дмитрий Кремчанин и нападающий Владислав Герич попали в сюжет о нарушении комендантского часа. Эта тройка входит в основную обойму команды Игоря Костюка. В частности, Осипенко и Кремчанин сыграли по 10 матчей в юношеском первенстве, а Герыч – 7.

"Больше всего поражает присутствие на видео Владислава Герича, который только летом приехал из ФК "Львов". Наверное, 4 гола в начале сезона выбили у парня землю из-под ног, поэтому для реабилитации из-за повреждения (пропускает последние туры) парень выбрал именно этот киевский развлекательный заведение после полуночи", – говорится в сообщении.

Ранее дуэт украинцев отказался от выступлений в английском Чемпионшипе ради шанса в "Динамо". Защитник Михавко и нападающий Герич после расформирования "Львова" отказались от предложений из Альбиона и оказались в Киеве. Оба уже дебютировали за "Динамо" U-19.

 

 

 

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