Звезды "Ливерпуля", партнеры Зинченко и Ярмолюка: АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона

Английская Премьер-лига официально представила претендентов на звание лучших игрока и тренера завершающегося сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
На звание игрока сезона претендуют восемь футболистов. Среди них - сразу трое представителей "Ливерпуля": Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх. Также в списке - футболисты "Арсенала", "Ноттингема", "Брентфорда" и "Ньюкасла".
Претенденты на звание игрок сезона в АПЛ:
В список номинантов на звание тренера сезона вошли пятеро специалистов.
Претенденты на звание тренер сезона в АПЛ:
Голосование за кандидатов доступно на официальном сайте EA SPORTS. Оно продлится до 19 мая. Результаты голосования болельщиков будут совмещены с выбором экспертного жюри. Победителя объявят на следующей неделе.
Отметим, что среди претендентов на игрока года двое футболистов, которые уже выигрывали эту награду. Салах признавался лучшим в сезоне-2017/18, а ван Дейк в 2018/19.
А вот среди тренеров все претендуют на свою первую награду.
В прошлом сезоне лучшим футболистом был назван Фил Фоден, а тренером - Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".
Премии существуют с сезона-1993/1994. За это время ни одному из футболистов не удалось стать ее обладателем больше, чем дважды.
По два раза лауреатами были: Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брюйне.
А вот среди тренеров - полное преимущество Алекса Фергюсона, на счету которого 11 побед. Пять раз лучшим называли Гвардиолу.
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