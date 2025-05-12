Звезда сборной Украины второй раз подряд триумфовала в чемпионате Испании

В финальной серии плей-офф "Валенсия" переиграла "Сарагосу", одержав победы в двух матчах.

Как прошла финальная серия

На пути к решающему противостоянию "Валенсия", выигравшая регулярный чемпионат, уверенно прошла две стадии плей-офф. В сериях до двух побед левантийки одолели "Ховентут" и "Авениду". Соперником в финале стала "Сарагоса" - четвертая команда регулярного первенства.

В первом поединке, который прошел на домашнем паркете, "Валенсия" победила со счетом 75:65. Ягупова провела на площадке почти 30 минут, за которые набрала 5 очков, сделала 7 подборов и 4 ассиста.

В ответном матче "Валенсия" уступала после первой четверти (21:24), но сумела переломить ход игры и одержать волевую победу - 71:63. Ягупова снова отыграла почти 30 минут, за которые набрала 9 очков, сделала 5 подборов, 1 ассист и 1 перехват.

Эта победа принесла "Валенсии" титул чемпионок Испании.

Статистика и достижения украинки в Испании

В сезоне-2024/25 Ягупова сыграла за "Валенсию" 32 матча в чемпионате Испании, в среднем проводя на площадке 23,1 минуты. За это время она набирала в среднем 9,3 очка, 2,8 подбора и 3,5 ассиста.

Кроме чемпионства, Ягупова помогла своей команде выиграть Суперкубок Испании. А также вывела клуб в первый в его истории полуфинал женской Евролиги. Капитан сборной Украины попала в символическую топ-пятерку самого престижного континентального клубного турнира и претендовала на звание лучшей баскетболистки Европы.

Кроме того, ее победный бросок вместе с сиреной в игре с пражским УСК был признан лучшим моментом сезона в Евролиге.

Украинка - лидер лучшей команды Испании (x.com/valenciabasket)

Кто такая Алина Ягупова

33-летняя уроженка Днепра, воспитанница одной из местных ДЮСШ. На взрослом уровне в чемпионате Украины играла за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте 2013 года женской НБА была выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако, за океаном закрепиться не смогла. Выступала в чемпионатах Казахстана ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгии ("Касторс Брен"), Франции ("Вильнев-д'Аск") и Турции ("Фенербахче", "Мерсин").

Посреди сезона-2023/24 перебралась в "Валенсию" и сразу помогла левантийкам оформить чемпионский дубль. Ранее триумфовала в женской Евролиге с "Фенербахче", а в составе сборной Украины выступила на нескольких Евробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).