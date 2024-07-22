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Звезда сборной Украины подписал новый контракт со середняком АПЛ

Борнмут, Понедельник 22 июля 2024 10:29
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Звезда сборной Украины подписал новый контракт со середняком АПЛ Фото: Илья Забарный связал будущее с "вишнями" (afcb.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Украинский защитник Илья Забарный оставил подпись под новым договором с английским "Борнмутом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний центрбек пролонгировал соглашение с "вишнями". Грядущий сезон станет третьим для украинца на "Виталити Стэдиум".

Забарный подписал контракт с "Борнмутом" на 5 лет. Предыдущий договор со середняком был рассчитан до лета 2028 года. "Вишни" решили улучшить финансовые условия для защитника после классного предыдущего сезона.

"Я пережил много хороших моментов, прошлый сезон был важным для меня. Мы набрали рекордное количество очков, но способны на большее, это действительно отличное место, поэтому я рад продлить свое пребывание", – прокомментировал событие Забарный.

Кто такой Илья Забарный

Уроженец Киева, воспитанник академии столичного "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2020/21.

В рядах родной команды провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Осенью 2020-го центрбек дебютировал в сборной Украины. В январе прошлого года перешел в "Борнмут" ориентировочно за 22,7 млн евро. С тех пор сыграл 47 поединков за "вишен" (1 гол).

В 21 год наиграл уже 39 матчей (1 мяч) в составе национальной команды. Участник Евро-2020 и Евро-2024.

К слову, ранее подвели итоги выступлений Забарного и других украинцев в европейских чемпионатах.

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