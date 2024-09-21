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Звезда сборной Украины получил тяжелую травму в Европе: известный врач дал грустный прогноз

Фото: Руслан Малиновский (слева) надолго попал в лазарет (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский получил серьезное повреждение в поединке чемпионата Италии против "Венеции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hospital Pass.

Украинец вышел в старте "грифонов" на матч 5-го тура Серии А. На старте второй половины он покинул поле на носилках.

В обычном игровом эпизоде сыграл на опережение в собственной штрафной. Параллельно хавбек потерял равновесие и неудачно приземлился на правую ногу. Голеностоп украинца неестественно вывернулся, поэтому медицинский штаб "Дженоа" мгновенно появился на поле.

По мнению спортивного врача Дмитрия Бабелюка, травма Малиновского действительно тяжелая. Предварительно речь идет о разрыве внутренних связок голеностопа и разрыве межголечного синдесмоза. Также невелика вероятность перелома. Украинца ждет операция и минимум 3 месяца вне футбола.

Кто такой Руслан Малиновский

Уроженец Житомира, цвета местного "Полесья" защищал на детско-юношеском уровне. Впоследствии попал в систему донецкого "Шахтера", но пробился только в третью команду "горняков".

В сезоне 2013/14 заиграл в составе перволигового "Севастополя". Затем отдал 2,5 года луганской "Заре", а посреди кампании 2015/16 переехал в бельгийский "Генк". В Лиге Жупиле провел 3,5 сезона и за 13,6 млн в евровалюте перешел в "Аталанту" из Бергамо.

В рядах "Богини" в общей сложности провел 143 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач. Зимой 2023-го покинул бергамасков из-за конфликта с наставником команды Джан Пьеро Гасперини. Провел полгода за французский "Марсель", а затем перешел в "Дженоа".

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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