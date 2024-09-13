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Звезда волейбольной сборной Украины переехала в чемпионат Франции

Кемпер, Пятница 13 сентября 2024 10:29
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Звезда волейбольной сборной Украины переехала в чемпионат Франции Фото: Диана Мелюшкина решила попробовать силы за границей (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорцив

Центральная блокирующая Диана Мелюшкина сменила слобожанский "Прометей" на французский "Кемпер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летняя украинка усилила середняка Лиги A. Она впервые будет выступать за пределами Украины.

Мелюшкина перешла в "Кемпер" на правах свободного агента. "Прометей" прекратил свое существование, а волейболистки отечественного гранда ищут новые команды. В прошлом сезоне Суперлиги центральная блокирующая стала лидером чемпионата по результативным подачам – 0,51 эйса за партию.

В составе "Кемпера" Мелюшкина сможет дебютировать в стартовом туре чемпионата Франции. 28 сентября бретонки в гостях встретятся с "Каннами".

Кто такая Диана Мелюшкина

Уроженка Кременчуга, девичья фамилия – Карпец. На взрослом уровне дебютировала в составе тернопольской "Галичанки".

Цвета команды защищали в 2012-2016 гг. Позже выступала за южненский "Химик", а в "Прометей" перешла перед сезоном 2019/20. Шестикратная чемпионка Украины по 6 раз триумфовала в Кубке и Суперкубке Украины. В составе сборной Украины победила в Евролиге (2017).

MVP чемпионата Украины (2018/19). Звание – мастер спорта Украины международного класса.

К слову, ранее наставник сборной Украины Лосано возглавил "Чарни" в роли тренера-координатора.

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