Звезда "Кливленда" эффектным постер-данком шокировал "Бруклин": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил эпизодом в финальной четверти матча против "Бруклина". В контратаке "Кавальерс" он получил передачу Леверта и с академической паузой исполнил слэм-данк на постер. Японец Ватанабе помешать не смог.

Благодаря результативности Митчелла "Кливленд" одержал важную победу на выезде (115:109). Огайцы закрепились на 4-й строчке Восточной конференции НБА и уверенно проходят в плей-офф. "Бруклин" здесь идет на 6-й позиции.

Митчелл стал первой звездой поединка. На паркете он провел 37 минут. За это время защитник успел набрать 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи.

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец Элмсфорда (штат Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Луисвилл Кардиналс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2017 под 13-м номером.

"Наггетс" обменяли защитника в "Юту". Пять сезонов подряд отыграл в составе "джазменов". Перебрался в "Кливленд" в рамках большого обмена перед нынешним сезоном. Четырехкратный участник Матча всех звезд ассоциации (2020-2023 гг.).

В дебютный сезон Митчелл стал героем документального сериала "Новичок на подъеме". Любимый клуб – бейсбольный "Нью-Йорк Метс", где более 20 лет работал его отец.