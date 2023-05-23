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Трехочковый лидера "Денвера" через руки звезды "Лейкерс": момент дня в НБА

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Лос-Анджелес, Вторник 23 мая 2023 10:30
Трехочковый лидера "Денвера" через руки звезды "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Никола Йокич (слева) стал кошмаром обороны "Лейкерс" (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Серб запомнился эпизодом под занавес встречи. При преимуществе "Наггетс" в три очка он набрал важные для гостей Города ангелов пункты. Под давлением центрового "Лейкерс" Дэвиса Йокич не смог пересечь линию штрафных, поэтому результативно завершил "тройку".

Стараниями лидера команды "Денвер" одержал выездную победу (113:111). Итак, "Наггетс" завершили финальную серию в Западной конференции НБА сухой победой (4:0). Соперник денверцев в финале ассоциации определится в противостоянии "Майами" и "Бостона", где флоридцы уверенно лидируют (3:0).

Сам Йокич провел на паркете 45 минут. За это время он успел оформить очередной трипл-дабл. Балканец набрал 30 очков, сделал 14 подборов и отдал 13 передач. Самым результативным в матче стал Леброн Джеймс (40 пунктов).

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского города Сомбор, воспитанник белградской "Меги". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2013/14 в чемпионате Сербии и Адриатической лиге.

На драфте НБА-2014 выбран "Денвером" под 41-м номером. Начал играть под эгидой ассоциации в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), пятикратный участник Матча всех звезд. Со сборной Сербии завоевал "серебро" Олимпиады-2020.

Йокича часто сравнивают с ватерполистами по манере игры с передачами одной рукой. Прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском назвали в честь серба – "Сомборский трюк".

К слову, накануне экс-форвард "Денвера" и "Лейкерс" Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

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