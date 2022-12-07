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Звезда Бельгии объявил о завершении карьеры в сборной

Фото: Эден Азар (в центре) завязал со сборной Бельгии (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

После провального чемпионата мира-2022 со сборной Бельгии решил попрощаться атакующий полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.

31-летний хавбек объявил об уходе из национальной команды. Он защищал цвета "красных дьяволов" в течение 14 лет.

"Сегодня страница перевернута. Спасибо за вашу любовь. Благодарен за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все то счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Наследники готовы. Буду скучать по вам", – написал Азар.

Воспитанник французского "Лилля" дебютировал в сборной Бельгии осенью 2008-го в товарищеском матче против Люксембурга. С тех пор он провел 126 поединков в футболке "красных дьяволов", в которых забил 33 мяча. В составе национальной команды хавбек стал бронзовым призером ЧМ-2018.

Азар решил уйти из сборной после провального Мундиаля в Катаре. Бельгийцы набрали 4 очка на групповом этапе и пропустили в плей-офф сборные Марокко и Хорватии. Звездный полузащитник принял участие во всех трех матчах, но без результативных действий.

К слову, накануне Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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