Звезда Бельгии объявил о завершении карьеры в сборной

После провального чемпионата мира-2022 со сборной Бельгии решил попрощаться атакующий полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.
31-летний хавбек объявил об уходе из национальной команды. Он защищал цвета "красных дьяволов" в течение 14 лет.
"Сегодня страница перевернута. Спасибо за вашу любовь. Благодарен за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все то счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Наследники готовы. Буду скучать по вам", – написал Азар.
Воспитанник французского "Лилля" дебютировал в сборной Бельгии осенью 2008-го в товарищеском матче против Люксембурга. С тех пор он провел 126 поединков в футболке "красных дьяволов", в которых забил 33 мяча. В составе национальной команды хавбек стал бронзовым призером ЧМ-2018.
Азар решил уйти из сборной после провального Мундиаля в Катаре. Бельгийцы набрали 4 очка на групповом этапе и пропустили в плей-офф сборные Марокко и Хорватии. Звездный полузащитник принял участие во всех трех матчах, но без результативных действий.
К слову, накануне Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.