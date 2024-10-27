Зиннер отреагировал на хейт экс-первой ракетки мира из-за денег шейхов

Победа в Эр-Рияде, особенно полученные итальянцем 6 млн долларов призовых, далеко не всем понравились в теннисном мире. Пожалуй, точнее всего претензии хейтеров к Зиннеру высказал экс-пертная ракетка мира американец Энди Роддик.

"Меня чертовски раздражает, что Зиннер, всего за три дня получил более четверти от суммы, которую я заработал за всю свою карьеру, - возмутился американец и добавил. - Если тебе платят такие деньги, ты идешь и танцуешь эти странные танцы. Все это событие выглядело как нечто неестественное. Это было очень странно. Мне было совсем неинтересно".

Роддик провел в профессиональном теннисе 12 лет (2000-2012), победил на одном турнире Большого шлема (US Open 2006) и еще в четырех играл в финалах. В 2003-м, в 21 год, стал самым молодым американским игроком, достигшим первой позиции мирового рейтинга. За всю карьеру он заработал 20,6 млн долларов призовых.

В ответ на это и подобные упреки Зиннер ответил, что для него более важна страсть к игре, а не финансовые награды. В частности, сказал так:

"Конечно, призы приятно получать, но я поехал в Саудовскую Аравию, потому что там играли, возможно, шесть лучших теннисистов мира, и мне хотелось с ними соревноваться. Это было замечательное мероприятие".

Six Kings Slam: что известно

Выставочный теннисный турнир, прошедший в Эр-Рияде в октябре 2024 года. В нем принимали участие Янник Зиннер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Даниил Медведев, Хольгер Руне и Рафаэль Надаль.

Каждый из шести участников гарантированно получил 1,6 млн долларов, а победитель – 6 млн. Это почти вдвое превышает премию чемпиона турнира Большого шлема – 3,8 млн. Главный приз и рекордные призовые достались Зиннеру, одолевшему Медведева, Джоковича и Алькараса.